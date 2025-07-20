Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У неділю, 20 липня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу С.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 липня

У неділю, 20 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 20 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 67.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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