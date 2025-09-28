Магнитные бури 28 сентября — чего ожидать

Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 28 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, поэтому метеозависимым стоит внимательнее относиться к самочувствию.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 28 сентября
Итак, в воскресенье, 28 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М1,6.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 28 сентября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Как известно, магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы информировали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей и как подготовиться метеозависимым.
Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!