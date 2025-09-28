Видео
Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 12:13
Магнитные бури 28 сентября — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 28 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, поэтому метеозависимым стоит внимательнее относиться к самочувствию.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 28 сентября

Итак, в воскресенье, 28 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М1,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 сентября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 39.
Магнітні бурі 28 вересня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Как известно, магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей и как подготовиться метеозависимым.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

