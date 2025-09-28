Магнитные бури 28 сентября — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 28 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, поэтому метеозависимым стоит внимательнее относиться к самочувствию.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 28 сентября

Итак, в воскресенье, 28 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, самая большая из которых М1,6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 сентября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 39.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Как известно, магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

