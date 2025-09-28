Магнітні бурі 28 вересня — чого очікувати

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 28 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані, тому метеозалежним варто уважніше ставитися до самопочуття.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 28 вересня
Отже, у неділю, 28 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,6.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 28 вересня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 39.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Як відомо, магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
