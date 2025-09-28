Магнітні бурі 28 вересня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 28 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані, тому метеозалежним варто уважніше ставитися до самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 28 вересня

Отже, у неділю, 28 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,6.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 вересня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 39.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Як відомо, магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

