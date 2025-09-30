Прогноз магнитных бурь на 30 сентября — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 30 сентября, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако возможен солнечный радиационный шторм, который может негативно повлиять на самочувствие.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и три вспышки, крупнейшей из которых стала вспышка класса М6,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 30 сентября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 42.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

