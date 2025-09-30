Видео
Главная Метео Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:47
Прогноз магнитных бурь на 30 сентября — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 30 сентября, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако возможен солнечный радиационный шторм, который может негативно повлиять на самочувствие.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса С и три вспышки, крупнейшей из которых стала вспышка класса М6,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 30 сентября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 42.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Напомним, что недавно психолог объяснил, почему некоторые люди просыпаются каждую ночь в 03:00.

А синоптики ответили, какой будет погода в Украине в октябре этого года.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
