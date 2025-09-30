Прогноз магнітних бур на 30 вересня — чого очікувати

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур
У вівторок, 30 вересня, сильних магнітних бур не очікується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, який може негативно вплинути на самопочуття.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 30 вересня
У вівторок, 30 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося 15 спалахів класу С та три спалахи, найбільшим з яких став спалах класу М6,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 30 вересня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 42.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
