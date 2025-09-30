Прогноз магнітних бур на 30 вересня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 30 вересня, сильних магнітних бур не очікується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, який може негативно вплинути на самопочуття.

Магнітні бурі 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося 15 спалахів класу С та три спалахи, найбільшим з яких став спалах класу М6,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 30 вересня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 42.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

