Головна Метео Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:47
Прогноз магнітних бур на 30 вересня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 30 вересня, сильних магнітних бур не очікується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, який може негативно вплинути на самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 30 вересня

У вівторок, 30 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. 

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося 15 спалахів класу С та три спалахи, найбільшим з яких став спалах класу М6,4. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу. 

Сонячна активність на 30 вересня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%. 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%. 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 42.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, що нещодавно психолог пояснив, чому деякі люди прокидаються щоночі о 03:00.

А синоптики відповіли, якою буде погода в Україні у жовтні цього року.

самопочуття здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
