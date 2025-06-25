Магнитные бури сегодня - что прогнозируют

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В среду, 25 июня, геомагнитное поле будет нестабильным до штормового уровня. Однако существенных магнитных бурь не прогнозируется.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 25 июня

В среду, 25 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет нестабильным до штормового уровня. Солнечная активность будет с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 35.

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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