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Главная Метео Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 25 июня 2025 14:09
Магнитные бури сегодня - что прогнозируют
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik
Ключові моменти Магнитные бури 25 июня Солнечная активность на 25 июня Влияют ли магнитные бури на здоровье

В среду, 25 июня, геомагнитное поле будет нестабильным до штормового уровня. Однако существенных магнитных бурь не прогнозируется.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 25 июня

В среду, 25 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет нестабильным до штормового уровня. Солнечная активность будет с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 35.
Магнітні бурі 25 червня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.

Также мы писали о том, как наладить психическое здоровье и избавиться от депрессии.

здоровье магнитные бури головная боль плохое самочувствие настроение
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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