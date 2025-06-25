Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У середу, 25 червня, геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Однак суттєвих магнітних бур не прогнозується.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 червня

У середу, 25 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Сонячна активність буде з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 25 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 35.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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