Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур
У середу, 25 червня, геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Однак суттєвих магнітних бур не прогнозується.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 25 червня
У середу, 25 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.
Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Сонячна активність буде з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 25 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 35.
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я
Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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