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Головна Метео Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур

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Дата публікації: 25 червня 2025 14:09
Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik
Ключові моменти Чи впливають магнітні бурі на здоров'я Магнітні бурі 25 червня Сонячна активність на 25 червня

У середу, 25 червня, геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Однак суттєвих магнітних бур не прогнозується.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 червня

У середу, 25 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. 

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними. 

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю. 

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде нестабільним до штормового рівня. Сонячна активність буде з невеликою ймовірністю спалаху класу X. 

Сонячна активність на 25 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 35.
Магнітні бурі 25 червня
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, що таке літня застуда та як від неї вберегтися.

Також ми писали про те, як налагодити психічне здоров'я та позбавитися від депресії.

здоров'я магнітні бурі головний біль погане самопочуття настрій
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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