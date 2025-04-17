Магнитные бури 17 апреля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в четверг, 17 апреля. Она может привести к незначительным сбоям в энергосистеме и повлиять на маршруты миграций животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 апреля

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа произошли три вспышки класса С и одна М1, 2, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, сегодня возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет нестабильным до уровня сильного шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 17 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 15

Как побороть последствия магнитных бурь:

в дни магнитных бурь избегайте переутомления, проверяйте артериальное давление и уровень тревожности;

вода помогает уменьшить головную боль, улучшить кровообращение и стабилизировать самочувствие;

полноценный отдых поддерживает работу сердца и нервной системы;

легкая пища, богатая витаминами и минералами, снижает нагрузку на организм;

прогулки помогают снять напряжение и улучшить самочувствие;

практикуйте дыхательные упражнения, слушайте успокаивающую музыку или пейте травяные чаи.

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