Магнитные бури 17 апреля — чего ожидать метеозависимым

Стоит позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь
Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в четверг, 17 апреля. Она может привести к незначительным сбоям в энергосистеме и повлиять на маршруты миграций животных.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 апреля
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа произошли три вспышки класса С и одна М1, 2, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, сегодня возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет нестабильным до уровня сильного шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 15
Как побороть последствия магнитных бурь:
- в дни магнитных бурь избегайте переутомления, проверяйте артериальное давление и уровень тревожности;
- вода помогает уменьшить головную боль, улучшить кровообращение и стабилизировать самочувствие;
- полноценный отдых поддерживает работу сердца и нервной системы;
- легкая пища, богатая витаминами и минералами, снижает нагрузку на организм;
- прогулки помогают снять напряжение и улучшить самочувствие;
- практикуйте дыхательные упражнения, слушайте успокаивающую музыку или пейте травяные чаи.
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