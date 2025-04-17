Магнітні бурі 17 квітня — чого очікувати метеозалежним

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур
Магнітна буря рівня G1 очікується на Землі у четвер, 17 квітня. Вона може призвести до незначних збоїв в енергосистемі та вплинути на маршрути міграцій тварин.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 квітня
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години сталися три спалахи класу С та один М1, 2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, сьогодні можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 17 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 15
Як побороти наслідки магнітних бур:
- у дні магнітних бур уникайте перевтоми, перевіряйте артеріальний тиск та рівень тривожності;
- вода допомагає зменшити головний біль, покращити кровообіг і стабілізувати самопочуття;
- повноцінний відпочинок підтримує роботу серця та нервової системи;
- легка їжа, багата на вітаміни та мінерали, знижує навантаження на організм;
- прогулянки допомагають зняти напругу та покращити самопочуття;
- практикуйте дихальні вправи, слухайте заспокійливу музику або пийте трав'яні чаї.
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