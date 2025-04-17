Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур arrow

Варто подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур

17 квітня 2025 12:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 17 квітня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітна буря рівня G1 очікується на Землі у четвер, 17 квітня. Вона може призвести до незначних збоїв в енергосистемі та вплинути на маршрути міграцій тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 17 квітня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години сталися три спалахи класу С та один М1, 2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, сьогодні можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі 17 квітня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 17 квітня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 15

Як побороти наслідки магнітних бур:

  • у дні магнітних бур уникайте перевтоми, перевіряйте артеріальний тиск та рівень тривожності;
  • вода допомагає зменшити головний біль, покращити кровообіг і стабілізувати самопочуття;
  • повноцінний відпочинок підтримує роботу серця та нервової системи;
  • легка їжа, багата на вітаміни та мінерали, знижує навантаження на організм;  
  • прогулянки допомагають зняти напругу та покращити самопочуття;
  • практикуйте дихальні вправи, слухайте заспокійливу музику або пийте трав'яні чаї.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали три найкращі фільми про космос, які здатні захопити своїм сюжетом.

Раніше ракета Falcon 9 успішно вивела місію Fram2 на полярну орбіту з Космічного центру Кеннеді. Перший ступінь приземлився на дрон-корабель в Атлантичному океані.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама