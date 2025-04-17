Магнітні бурі 17 квітня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітна буря рівня G1 очікується на Землі у четвер, 17 квітня. Вона може призвести до незначних збоїв в енергосистемі та вплинути на маршрути міграцій тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 квітня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години сталися три спалахи класу С та один М1, 2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, сьогодні можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 17 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 15

Як побороти наслідки магнітних бур:

у дні магнітних бур уникайте перевтоми, перевіряйте артеріальний тиск та рівень тривожності;

вода допомагає зменшити головний біль, покращити кровообіг і стабілізувати самопочуття;

повноцінний відпочинок підтримує роботу серця та нервової системи;

легка їжа, багата на вітаміни та мінерали, знижує навантаження на організм;

прогулянки допомагають зняти напругу та покращити самопочуття;

практикуйте дихальні вправи, слухайте заспокійливу музику або пийте трав'яні чаї.

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