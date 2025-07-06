Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В воскресенье, 6 июля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 6 июля

В воскресенье, 6 июля, существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такая вспышка практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 6 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, чего ожидать от магнитных бурь в течение июля 2025 года.

Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни.