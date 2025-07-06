Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У неділю, 6 липня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу С.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 липня

У неділю, 6 липня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 6 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 14.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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