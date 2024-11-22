Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 ноября, от Укргидрометцентра

Мужчины расчищают дорогу от мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 ноября ожидается нестабильная погода с осадками, ветром и гололедицей, особенно в западных и северных областях. Синоптики предупреждают о гололеде в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 ноября

В западных областях синоптики предупреждают о небольшом умеренном снеге ночью.

"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

В северных, кроме Сумской, Винницкой и Черкасской областях ночью предполагается значительный мокрый снег, который продолжится днем, но с меньшей интенсивностью.

На остальной территории синоптики сообщают об умеренных, местами значительных осадках в виде дождя. Температура в течение суток будет +3...+8 °С.

Прогноз погоды на 23 ноября.

Теплее всего 23 ноября будет в Крыму — ночью +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С.

Завтра будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине 23 ноября Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 ноября

В Киевской области 23 ноября будет облачная погода.

Также синоптики предупреждают о гололедице, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем будет колебаться в пределах -3...+2 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В субботу, 23 ноября, в регионе на дорогах будет гололедица, ночью сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — заявили синоптики.

Предупреждение о метеорологических явлениях в Киевской области 23 ноября Фото: скриншот

Напомним, 23 ноября по всей Харьковской области ожидается дождливая и ветреная погода с возможными порывами до 22 м/с.

Ранее мы писали о том, что в Украине в ближайшие выходные, 23-24 ноября, ожидается прохладная погода.