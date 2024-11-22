Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 ноября, от Укргидрометцентра

Стоит подготовиться — какой будет погода в Украине завтра
В Украине 23 ноября ожидается нестабильная погода с осадками, ветром и гололедицей, особенно в западных и северных областях. Синоптики предупреждают о гололеде в некоторых регионах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 23 ноября
В западных областях синоптики предупреждают о небольшом умеренном снеге ночью.
"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.
В северных, кроме Сумской, Винницкой и Черкасской областях ночью предполагается значительный мокрый снег, который продолжится днем, но с меньшей интенсивностью.
На остальной территории синоптики сообщают об умеренных, местами значительных осадках в виде дождя. Температура в течение суток будет +3...+8 °С.
Теплее всего 23 ноября будет в Крыму — ночью +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С.
Завтра будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с.
Погода в Киевской области 23 ноября
В Киевской области 23 ноября будет облачная погода.
Также синоптики предупреждают о гололедице, поэтому водителям следует быть осторожнее.
Температура воздуха в Киевской области ночью и днем будет колебаться в пределах -3...+2 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В субботу, 23 ноября, в регионе на дорогах будет гололедица, ночью сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — заявили синоптики.
Напомним, 23 ноября по всей Харьковской области ожидается дождливая и ветреная погода с возможными порывами до 22 м/с.
Ранее мы писали о том, что в Украине в ближайшие выходные, 23-24 ноября, ожидается прохладная погода.
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