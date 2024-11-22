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Варто підготуватися — якою буде погода в Україні завтра

22 листопада 2024 17:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 листопада, від Укргідрометцентру
Чоловіки розчищають дорогу від мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 23 листопада очікується нестабільна погода з опадами, вітром та ожеледицею, особливо в західних і північних областях. Синоптики попереджають про ожеледицю у деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 23 листопада

Завтра на території України очікується хмарна погода. У західних областях синоптики попереджають про невеликий помірний сніг вночі. Температура повітря у регіонах вночі коливатиметься від -8...-3 °С, вдень показники будуть близько 0 °С.

"У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

У північних, окрім Сумської, Вінницькій та Черкаській областях вночі передбачається значний мокрий сніг, який продовжиться вдень, але з меншою інтенсивністю. Температура повітря вночі та вдень становитиме -3...+2 °С.

На решті території синоптики повідомляють про помірні, місцями значні, опади у вигляді дощу. Температура протягом доби буде  +3...+8 °С. Вдень на сході та південному сході показники термометрів підскочать до +8...+13 °С.

погода в Україні 23 лситопада
Прогноз погоди на 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Найтепліше 23 листопада буде в Криму — вночі +8...+13 °С, а вдень +11...+16 °С.

Завтра переважатиме північно-західний вітер, 7-12 м/с. Та все ж у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються пориви до 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями навіть 25 м/с.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 23 листопада

На Київщині 23 листопада буде хмарна погода. Вночі очікується значний мокрий сніг та його налипання. Вдень місцями пройде невеликий сніг. 

Також синоптики попереджають про ожеледицю, тож водіям варто бути обережнішими. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі та вдень коливатиметься в межах -3...+2 °С. У столиці показники становитимуть близько 0 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

У суботу, 23 листопада, у регіоні на дорогах буде ожеледиця, вночі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Рівень небезпечності перший — жовтий.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", — заявили синоптики.

погода у Києві 22 листопада
Попередження про метеорологічні явища на Київщині 23 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 листопада, по всій Харківській області очікується дощова та вітряна погода з можливими поривами до 22 м/с. Максимальна температура вдень — +14 °С.

Раніше ми писали про те, що в Україні протягом найближчих вихідних, 23-24 листопада, очікується прохолодна погода.

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