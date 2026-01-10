Видео
Україна
Видео

В воскресенье Землю накроет магнитная буря — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:14
В воскресенье 11 января Землю накроет магнитная буря - к чему готовиться
Женщина держится за виски. Фото иллюстративное: Baton Rouge Clinic

В воскресенье, 11 января 2025 года, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Специалисты отмечают, что магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 11 января

Магнитная буря уровня G1 также может быть причиной небольших сбоев в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и четыре вспышки класса С. Однако вспышки такого типа не влияют на Землю. Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 11 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 30%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%;
  • Количество солнечных пятен - 30.

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитная буря G1 может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В этот день им нужно быть особенно осторожными. Прогнозы магнитных бурь способствуют контролю факторов риска инфарктов и инсультов.

Напомним, что в докембрийский период земные сутки длились около 19 часов. Так было почти целую геологическую эпоху.

Ранее мы также информировали, что ядро межзвездной кометы 3I/ATLAS меньше, чем считалось ранее. Исследователи указали, как природные "двигатели" меняли движение кометы.

