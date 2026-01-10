В воскресенье 11 января Землю накроет магнитная буря - к чему готовиться

В воскресенье Землю накроет магнитная буря — к чему готовиться
В воскресенье, 11 января 2025 года, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Специалисты отмечают, что магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье метеозависимых.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 января
Магнитная буря уровня G1 также может быть причиной небольших сбоев в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и четыре вспышки класса С. Однако вспышки такого типа не влияют на Землю. Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 11 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%;
- Количество солнечных пятен - 30.
Влияние магнитных бурь на человека
Магнитная буря G1 может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В этот день им нужно быть особенно осторожными. Прогнозы магнитных бурь способствуют контролю факторов риска инфарктов и инсультов.
