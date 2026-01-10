Відео
Україна
Головна Метео У неділю Землю накриє магнітна буря — до чого готуватися

У неділю Землю накриє магнітна буря — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:14
У неділю 11 січня Землю накриє магнітна буря — до чого готуватися
:Жінка тримається за скроні. Фото ілюстративне: Baton Rouge Clinic

У неділю, 11 січня 2025 року, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Фахівці зазначають, що магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 11 січня

Магнітна буря рівня G1 також може бути причиною невеликих збоїв у роботі енергосистем та вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин. За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці стався один спалах класу В та чотири спалахи класу С. Однак спалахи такого типу не впливають на Землю. Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 11 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%;
  • Кількість сонячних плям – 30.

Вплив магнітних бур на людину

Магнітна буря G1 може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. В цей день їм потрібно бути особливо обережними. Прогнози магнітних бур сприяють контролю факторів ризику інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, що у докембрійський період земна доба тривала близько 19 годин. Так було майже цілу геологічну епоху. 

Раніше ми також інформували, що ядро міжзоряної комети 3I/ATLAS є меншим, ніж вважалося раніше. Дослідники вказали, як саме  природні "двигуни" змінювали рух комети.

космос Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
