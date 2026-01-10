У неділю 11 січня Землю накриє магнітна буря — до чого готуватися

:Жінка тримається за скроні. Фото ілюстративне: Baton Rouge Clinic

У неділю, 11 січня 2025 року, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Фахівці зазначають, що магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 11 січня

Магнітна буря рівня G1 також може бути причиною невеликих збоїв у роботі енергосистем та вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин. За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці стався один спалах класу В та чотири спалахи класу С. Однак спалахи такого типу не впливають на Землю. Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 11 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%;

Кількість сонячних плям – 30.

Вплив магнітних бур на людину

Магнітна буря G1 може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. В цей день їм потрібно бути особливо обережними. Прогнози магнітних бур сприяють контролю факторів ризику інфарктів та інсультів.

