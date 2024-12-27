В Укргидрометцентре спрогнозировали, где будет холоднее всего завтра

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине 28 декабря обойдется без существенных осадков. В некоторых регионах ожидается гололедица. Температура воздуха будет достигать максимум +3 °С, при этом в Карпатах ожидается -6 °С.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 декабря

Завтра в Украине обойдется без существенных осадков. В западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях туман, слабый гололед, на западе страны на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2 °С до +3 °С. В Карпатах ночью -1...-6 °С.

Погода в Украине 27 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 28-29 декабря будет без существенных осадков. Однако ожидается туман и мороз.

Также мы писали, что синоптики назвали месяц, который в этом году станет самым холодным за всю зиму.