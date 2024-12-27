В Укргідрометцентрі спрогнозували, де буде найхолодніше завтра

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні 28 грудня обійдеться без істотних опадів. В деяких регіонах очікується ожеледиця. Температура повітря сягатиме максимум +3 °С, при цьому у Карпатах очікується -6 °С.

Такий прогноз дав Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 28 грудня

Завтра в Україні обійдеться без істотних опадів. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах від -2 °С до +3 °С. В Карпатах вночі -1...-6 °С.

Погода в Україні 27 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 28-29 грудня буде без істотних опадів. Однак очікується туман та морози.

Також ми писали, що синоптики назвали місяць, який цього року стане найхолоднішим за всю зиму.