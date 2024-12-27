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Антициклон в Україні — Діденко здивувала погодою на вихідні

27 грудня 2024 12:26
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вихідні 28-29 грудня — прогноз від Діденко
Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні на вихідних 28-29 грудня буде без істотних опадів. Однак завтра країну накриє туман та мряки, в деяких областях будуть морози до -3 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні на вихідні 28-29 грудня

Діденко розповіла, що істотних опадів на вихідні в Україні не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний", — зазначила синоптикиня. 

Упродовж дня суботи-неділі температура повітря очікується в межах 0...+4 °C, хіба що вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході буде 0...-3 °C. 

погода в Україні 28-29 грудня
Погода в Україні на вихідні. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Києві 28-29 грудня

Водночас у Києві останні вихідні року також будуть теплими та маловітряними, але хмарними. У нічні години очікується близько 0 °C, а вдень 0...+2 °C.

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Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, в Україні буде дещо холодніше. В деяких областях температура опуститься до - 9 °C, а також можливий дощ, мокрий сніг і слабка ожеледь.

погода Наталка Діденко прогноз погоди опади туман

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