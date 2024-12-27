Погода в Украине на выходные 28-29 декабря — прогноз от Диденко

Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходные 28-29 декабря будет без существенных осадков. Однако завтра страну накроет туман, а в некоторых областях будут морозы до -3 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на выходные 28-29 декабря

Диденко рассказала, что существенных осадков на выходные в Украине не предполагается, разве что облачная туманная погода кое-где организует мряку.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то и даже ветра какого-то внятного не будет, небольшой, максимум умеренный", — отметила синоптик.

В течение субботы-воскресенья температура воздуха ожидается в пределах 0...+4 °C, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе будет 0...-3 °C.

Погода в Украине по выходным. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве 28-29 декабря

В то же время, в Киеве последние выходные года также будут теплыми и маловетренными, но облачными. В ночные часы ожидается около 0°C, а днем 0...+2 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня, 27 декабря, в Украине будет несколько холоднее. В некоторых областях температура опустится до - 9 °C, а также возможен дождь, мокрый снег и слабый гололед.