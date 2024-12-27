Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 23 грудня, від Укргідрометцентру

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. На крайньому півдні країни, а вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується невеликий дощ, мокрий сніг і слабка ожеледь. На решті території без істотних опадів. Також вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях буде туман.

Про це у четвер, 26 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, а на заході та півночі країни північно-західний. В обох випадках швидкість складатиме 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме від -3...+2 °С, в Карпатах -4...-9 °С. А ось у Закарпатті та в Криму вдень очікується +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та безпосередньо у Києві 27 грудня вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, а також слабка ожеледь. Вдень без із істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в регіоні вночі та вдень становитиме від -3...+2 °С. У Києві тим часом протягом доби прогнозують близько 0 °С.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що вранці та в першій половині дня у Київській області та в Києві буде туман, видимість складатиме 200-500 метрів. Рівень небезпечності жовтий. Також синоптики попередили, до погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, що у Харкові та області протягом дня очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 0...+2 °C.

А ось в Одесі та області на 27 грудня оголосили штормове попередження. Одеситів закликають бути пильними, уникати пляжних зон та дотримуватись правил безпеки.