Прогноз погоды в Украине в пятницу, 23 декабря, от Укргидрометцентра

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. На крайнем юге страны, а ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается небольшой дождь, мокрый снег и слабый гололед. На остальной территории без существенных осадков. Также утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях будет туман.

Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, а на западе и севере страны северо-западный. В обоих случаях скорость будет составлять 5-10 м/с.

Температура ночью и днем будет составлять от -3...+2 °С, в Карпатах -4...-9 °С. А вот в Закарпатье и в Крыму днем ожидается +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и непосредственно в Киеве 27 декабря ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, а также слабый гололед. Днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в регионе ночью и днем будет составлять от -3...+2 °С. В Киеве в это время в течение суток прогнозируют около 0 °С.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что утром и в первой половине дня в Киевской области и Киеве будет туман, видимость составит 200-500 метров. Уровень опасности желтый. Также синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Напомним, что в Харькове и области в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах 0...+2 °C.

А вот в Одессе и области на 27 декабря объявили штормовое предупреждение. Одесситов призывают быть бдительными, избегать пляжных зон и соблюдать правила безопасности.