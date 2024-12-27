Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня arrow

Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

27 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в пятницу, 23 декабря, от Укргидрометцентра
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. На крайнем юге страны, а ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается небольшой дождь, мокрый снег и слабый гололед. На остальной территории без существенных осадков. Также утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях будет туман.

Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 27 декабря

Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня.
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, а на западе и севере страны северо-западный. В обоих случаях скорость будет составлять 5-10 м/с.

Температура ночью и днем будет составлять от -3...+2 °С, в Карпатах -4...-9 °С. А вот в Закарпатье и в Крыму днем ожидается +1...+6 °С.

Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня.
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и непосредственно в Киеве 27 декабря ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, а также слабый гололед. Днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в регионе ночью и днем будет составлять от -3...+2 °С. В Киеве в это время в течение суток прогнозируют около 0 °С.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что утром и в первой половине дня в Киевской области и Киеве будет туман, видимость составит 200-500 метров. Уровень опасности желтый. Также синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Напомним, что в Харькове и области в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах 0...+2 °C.

А вот в Одессе и области на 27 декабря объявили штормовое предупреждение. Одесситов призывают быть бдительными, избегать пляжных зон и соблюдать правила безопасности.

Укргидрометцентр Украина снег дождь прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 В Украине продолжает дорожать пшеница — цена зерновых в декабре

06:30 Уничтоженный архив — как доказать исключение из воинского учета

06:29 Нет денег — как с нарушителя воинского учета взыщут штраф

06:10 Пенсионеры могут не платить один налог — что нужно знать

06:02 ИИ назвал самые популярные породы кошек — выбор удивляет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:01 Ощадбанк ужесточит борьбу с недобросовестными клиентами

05:45 Двойной учет стажа в Украине — кто может выйти на пенсию раньше

05:26 Ребенок войны – как государство знает, кому предоставлять статус

05:17 Пять выплат раненым военным — полный список

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

06:30 В Украине продолжает дорожать пшеница — цена зерновых в декабре

06:30 Уничтоженный архив — как доказать исключение из воинского учета

06:29 Нет денег — как с нарушителя воинского учета взыщут штраф

06:10 Пенсионеры могут не платить один налог — что нужно знать

06:02 ИИ назвал самые популярные породы кошек — выбор удивляет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:01 Ощадбанк ужесточит борьбу с недобросовестными клиентами

05:45 Двойной учет стажа в Украине — кто может выйти на пенсию раньше

05:26 Ребенок войны – как государство знает, кому предоставлять статус

05:17 Пять выплат раненым военным — полный список

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке