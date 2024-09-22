Прогноз погоды в Украине 23 сентября — ожидается туман.

Осень в Киеве. Фото: uain.press

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 сентября, подразумевает умеренную облачность без осадков на большинстве территории нашего государства. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+27 °С. В западных регионах ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 сентября

В Украине в понедельник ожидается облачная погода. Обойдется без осадков, лишь в Крыму местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °С, на побережье морей +11...+16 °С;

днем +20...+25 °С, в центральных, южных и восточных областях до 27 °С;

в Карпатах ночью +3...+8 °С тепла, днем +15...+20 °С.

Погода в Украине 23 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 сентября

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °С, днем +20...+25 °С;

в Киеве ночью около +10 °С, днем +22...+24 °С.

Погода в Киеве 23 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 23 сентября будет теплой и преимущественно солнечной. А жителей временно оккупированного Крыма она предупредила о дождях с грозами.

Также метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.