Прогноз погоди в Україні 23 вересня — очікується туман

Осінь у Києві. Фото: uain.press

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 вересня, передбачає помірну хмарність без опадів на більшості території нашої держави. Температура повітря коливатиметься в межах +20...+27 °С. В західних регіонах очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 вересня

В Україні у понеділок очікується невелика хмарність. Обійдеться без опадів, лише в Криму місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °С, на узбережжі морів +11...+16 °С;

вдень +20...+25 °С, у центральних, південних і східних областях до 27 °С;

в Карпатах вночі +3...+8 °С тепла, вдень +15...+20 °С.

Погода в Україні 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 вересня

У Києві та області очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °С, вдень +20...+25 °С;

у Києві вночі близько +10 °С, вдень +22...+24 °С.

Погода в Києві 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 23 вересня буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму вона попередила про дощі з грозами.

Також метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.