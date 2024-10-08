Прогноз погоды в Украине на завтра 9 октября от Укргидрометцентра

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 9 октября, ожидается с небольшой облачностью. Однако по всей территории страны повысится температура воздуха. Осадков в течение суток не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 9 октября

Синоптики рассказали, что дождей завтра не будет. Ветер ожидается юго-восточный (на востоке страны западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, на побережье морей +10...+15 °С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 9 октября

В столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °С, днем +17...+22 °С;

в Киеве ночью +8...+10 °С, днем около +20 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 9 октября будет солнечной и комфортной для прогулок. В некоторых регионах воздух прогреется до +25 °С.

Также в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.