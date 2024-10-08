Прогноз погоди в Україні на завтра 9 жовтня від Укргідрометцентру

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 9 жовтня, очікується з невеликою хмарністю. Однак по всій території країни підвищиться температура повітря. Опадів протягом доби не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Синоптики розповіли, що дощів завтра не буде. Вітер очікується південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 °С, на узбережжі морів +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 9 жовтня

У столичному регіоні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+11 °С, вдень +17...+22 °С;

у Києві вночі +8...+10 °С, вдень близько +20 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 9 жовтня буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.

Також у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.