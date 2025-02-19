Погода в Украине 20 февраля - в Укргидрометцкентре предупредили о морозах

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 20 февраля, ожидается погода без осадков. При этом есть риск гололеда на дорогах. В некоторых областях температура воздуха упадет до -17 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 февраля

Сообщается, что завтра в Украину переместится атмосферный фронт с севера. В связи с этим ожидается небольшой снег, однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти. Это обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -6...-11 °С, в Карпатах и восточных областях -12...-17 °С;

днем -3...-8 °С, на западе и юге страны от -4...+1 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу синоптиков, в течение недели с 17 по 23 февраля в Украине ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 5-8 °С ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода 19 февраля будет морозной. Местами пройдет небольшой снег.