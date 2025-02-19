Погода в Україні 20 лютого — в Укргідрометцкентрі попередили про морози

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 20 лютого, очікується погода без опадів. При цьому є ризик ожеледиці на дорогах. В деяких областях температура повітря впаде до -17 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 лютого

Повідомляється, що завтра в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі. У зв'язку з цим очікується невеликий сніг, проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме. Це зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -6...-11 °С, в Карпатах та східних областях -12...-17 °С;

вдень -3...-8 °С, на заході та півдні країни -4...+1 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, упродовж тижня від 17 по 23 лютого в Україні очікується аномально холодна погода. Середньодобова температура буде на 5-8 °С нижче за кліматичну норму.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода 19 лютого буде морозною. Місцями пройде невеликий сніг.