Погода в Украине 18 марта — прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Гвара Медиа

Погода в Украине во вторник, 18 марта, в отдельных областях будет снежной и морозной. В Карпатах ожидается до -14°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 марта

По данным синоптиков, во вторник на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. В юго-восточных и северных областях возможен небольшой мокрый снег, тогда как на остальной территории осадки не прогнозируются. В то же время на дорогах западных регионов местами возможна гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7-12 м/с. В центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3...-8°С, в Карпатах ожидается еще холоднее, там до -9...-14°С.

Днем воздух прогреется до 0...+5°С. В юго-восточных областях будет несколько теплее: ночью от -2°С до +3°С, а днем +2...+7°С.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупреждали, что начало недели в Украине будет холодным с порывистым ветром и небольшим снегом в отдельных областях.

А синоптик Наталка Диденко предупредила об опасной погоде 18 марта в некоторых регионах.