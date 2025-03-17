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В Укргідрометцентрі попередили про сніг і до -14°С завтра

17 березня 2025 17:34
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 18 березня — прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею під час снігопаду. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 18 березня, в окремих областях буде сніжною та морозною. У Карпатах очікується до -14°С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 березня

За даними синоптиків, у вівторок на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. У південно-східних та північних областях можливий невеликий мокрий сніг, тоді як на решті території опади не прогнозуються. Водночас на дорогах західних регіонів подекуди можлива ожеледиця.

Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с. У центральних, південних, а також у Сумській та Харківській областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до -3…-8°С, у Карпатах очікується ще холодніше, там до -9…-14°С.

Вдень повітря прогріється до 0…+5°С. У південно-східних областях буде дещо тепліше: уночі від -2°С до +3°С, а вдень +2…+7°С.

Погода в Україні прогноз
Прогноз погоди в Україні на 18 березня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики попереджали, що початок тижня в Україні буде холодним із поривчастим вітром і невеликим снігом в окремих областях.

А синоптик Наталка Діденко попередила про небезпечну погоду 18 березня у деяких регіонах.

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