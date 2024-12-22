Прогноз погоды в Украине 23 декабря — в Укргидрометцентре удивили предупреждением

Женщина на улице во время снегопада. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 23 декабря, будет кое-где морозной и снежной. В отдельных областях ночью и утром местами туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 23 декабря

По прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -5 °С, а днем столбики термометра покажут от -2 °С до +3 °С. На юге Одесской области и в Крыму до +10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 23 декабря

В Укргидрометцентре предупредили, что в столице осадков ждать не стоит. Температура воздуха ночью от 0 до -5 °С.

Порывы ветра местами 5-10 м/с, направление будет юго-восточное.

Прогноз погоды в Киеве на 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, какой погоды ждать в Украине Рождества, прогноз оказался неожиданным.

А синоптики также спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.