Прогноз погоди в Україні 23 грудня — в Укргідрометцентрі здивували попередженням

В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди завтра
Погода в Україні завтра, 23 грудня, буде подекуди морозною та сніжною. В окремих областях вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.
Погода в Україні 23 грудня
За прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.
На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до -5 °С, а вдень стовбчики термометра показуватимуть від -2 °С до +3 °С. На півдні Одещини та в Криму до +10 °С.
Погода у Києві 23 грудня
В Укргідрометцентрі попередили, що у столиці опадів очікувати не варто. Температура повітря вночі від 0 °С до -5 °С.
Пориви вітру місцями сягатимуть 5-10 м/с, напрямок буде південно-східний.
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