Прогноз погоди в Україні 23 грудня — в Укргідрометцентрі здивували попередженням

Жінка на вулиці під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 23 грудня, буде подекуди морозною та сніжною. В окремих областях вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода в Україні 23 грудня

За прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до -5 °С, а вдень стовбчики термометра показуватимуть від -2 °С до +3 °С. На півдні Одещини та в Криму до +10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 23 грудня

В Укргідрометцентрі попередили, що у столиці опадів очікувати не варто. Температура повітря вночі від 0 °С до -5 °С.

Пориви вітру місцями сягатимуть 5-10 м/с, напрямок буде південно-східний.

Прогноз погоди у Києві на 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, якої погоди чекати в Україні на Різдво, прогноз виявився неочікуваним.

А синоптики раніше спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.