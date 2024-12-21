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Чи варто чекати на сніг — синоптики дали прогноз на Різдво

21 грудня 2024 08:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на Різдво-2024
Люди йдуть під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні на цьогорічне Різдво у середу, 25 грудня, погода особливо не зміниться. Очікується температура повітря близько нуля, але можливо буде тепліше.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі 24 каналу.

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За словами синоптика, в Україну прийдуть атмосферні фронти зі змішаними опадами, а потім можливе припинення опадів із незначним зниженням температури вночі через прояснення.

Атмосферні процеси надходитимуть на області з північного заходу на початку наступного тижня й триватимуть до кінця грудня.

Водночас чи буде сніг — залежатиме від температури повітря: якщо вона знизиться щонайменше до -2 °C, то можна чекати на опади. А у випадку плюсової температури опади одразу будуть розтавати.

Яка погода буде на Різдво
Температурна карта. Фото: Метеопост

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

Також вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.

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