Прогноз погоды в Украине на Рождество-2024.

Стоит ли ожидать снега — синоптики дали прогноз на Рождество
В Украине на Рождество в среду, 25 декабря, погода особо не изменится. Ожидается температура воздуха около нуля, но, возможно, будет теплее.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 каналу.
Погода в Украине 25 декабря
По словам синоптика, в Украину придут атмосферные фронты со смешанными осадками, а затем возможно прекращение осадков с незначительным понижением температуры ночью из-за прояснения.
Атмосферные процессы будут поступать в области с северо-запада в начале следующей недели и будут продолжаться до конца декабря.
В то же время будет снег — будет зависеть от температуры воздуха: если она снизится по меньшей мере до -2 °C, то можно ожидать осадков. А в случае плюсовой температуры осадки сразу будут таять.
Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем самым холодным месяцем станет январь.
Также ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, которая произошла почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было бы наблюдать даже на экваторе.
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