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Стоит ли ожидать снега — синоптики дали прогноз на Рождество

21 декабря 2024 08:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на Рождество-2024.
Люди идут во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине на Рождество в среду, 25 декабря, погода особо не изменится. Ожидается температура воздуха около нуля, но, возможно, будет теплее.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 каналу.

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По словам синоптика, в Украину придут атмосферные фронты со смешанными осадками, а затем возможно прекращение осадков с незначительным понижением температуры ночью из-за прояснения.

Атмосферные процессы будут поступать в области с северо-запада в начале следующей недели и будут продолжаться до конца декабря.

В то же время будет снег — будет зависеть от температуры воздуха: если она снизится по меньшей мере до -2 °C, то можно ожидать осадков. А в случае плюсовой температуры осадки сразу будут таять.

Какая погода будет на Рождество
Температурная карта. Фото: Метеопост

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем самым холодным месяцем станет январь.

Также ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, которая произошла почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было бы наблюдать даже на экваторе.

 

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