Погода в Карпатах - в Укргидрометцентре предупредили о сильной жаре в начале июля

В Укргидрометцентре сообщили о резком изменении погоды в Карпатах
Первые дни июля принесут в Карпаты жаркую и сухую погоду. Температура воздуха в регионе будет подниматься до +30...+34 °C.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Погода в Карпатах
По словам Птухи, в ближайшие дни в Карпатах не ожидается значительных осадков. Погода будет стабильной, что создает благоприятные условия для отдыха в горах.
"Начиная со следующей недели, в первые дни июля у нас будут наблюдаться в этих регионах температурные показатели +30 °C и выше. Кое-где локально могут до +34 °C. Поэтому, кто любит такую погоду — можно планировать, на следующей неделе будет минимум осадков, более спокойная погода", — сказала пресс-секретарь Укргидрометцентра.
Птуха добавила, что если будут более высокие температурные показатели, сильная жара, тогда Укргидрометцентр выпустит предупреждение.
Ранее мы рассказывали, что более 60% граждан отдыхают в Украине. Самыми популярными направлениями остаются горы и море.
Также мы писали, что водоемы Карпатского региона Украины известны своей экологической чистотой и разнообразием рыбных видов. Какую рыбу можно поймать — читайте в материале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!