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Главная Метео В Укргидрометцентре сообщили о резком изменении погоды в Карпатах

В Укргидрометцентре сообщили о резком изменении погоды в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 10:43
Погода в Карпатах - в Укргидрометцентре предупредили о сильной жаре в начале июля
Туристка в Карпатах. Иллюстративное фото: karpatytravel.net
Ключові моменти Погода в Карпатах

Первые дни июля принесут в Карпаты жаркую и сухую погоду. Температура воздуха в регионе будет подниматься до +30...+34 °C.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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По словам Птухи, в ближайшие дни в Карпатах не ожидается значительных осадков. Погода будет стабильной, что создает благоприятные условия для отдыха в горах.

"Начиная со следующей недели, в первые дни июля у нас будут наблюдаться в этих регионах температурные показатели +30 °C и выше. Кое-где локально могут до +34 °C. Поэтому, кто любит такую погоду — можно планировать, на следующей неделе будет минимум осадков, более спокойная погода", — сказала пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Птуха добавила, что если будут более высокие температурные показатели, сильная жара, тогда Укргидрометцентр выпустит предупреждение.

Ранее мы рассказывали, что более 60% граждан отдыхают в Украине. Самыми популярными направлениями остаются горы и море.

Также мы писали, что водоемы Карпатского региона Украины известны своей экологической чистотой и разнообразием рыбных видов. Какую рыбу можно поймать — читайте в материале Новини.LIVE.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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