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Головна Метео В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди у Карпатах

В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди у Карпатах

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 10:43
Погода в Карпатах — в Укргідрометцентрі попередили про сильну спеку на початку липня
Туристка в Карпатах. Ілюстративне фото: karpatytravel.net
Ключові моменти Погода у Карпатах

Перші дні липня принесуть у Карпати спекотну і суху погоду. Температура повітря в регіоні підніматиметься до +30…+34 °C.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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За словами Птухи, найближчими днями в Карпатах не очікується значних опадів. Погода буде стабільною, що створює сприятливі умови для відпочинку в горах.

"Починаючи з наступного тижня, в перші дні липня у нас будуть спостерігатися в цих регіонах температурні показники +30 °C і вище. Подекуди локально можуть до +34 °C. Тому, хто любить таку погоду —можна планувати, наступного тижня буде мінімум опадів, більш спокійна погода",  — сказала речниця Укргідрометцентру.

Птуха додала, що якщо будуть вищі температурні показники, сильна спека, тоді Укргідрометцентр випустить попередження.

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погода Карпати Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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