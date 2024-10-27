Прогноз погоды в Украине 28 октября — Укргидрометцентр предупредил о тумане.

Густой туман во Львове. Фото: УНИАН

В Украине в понедельник, 28 октября, ожидается относительно теплая осенняя погода. На большинстве территорий государства обойдется без осадков, однако некоторым областям грозит туман. Температура днем будет достигать +19 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 октября

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Обойдется без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В связи с этим водителям и пешеходам следует быть осмотрительными.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С;

днем +11...+16°С, в южных областях до +19°С.

Погода в Украине 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.