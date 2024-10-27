Прогноз погоди в Україні 28 жовтня — Укргідрометцентр попередив про туман

Густий туман у Львові. Фото: УНІАН

В Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується відносно тепла осіння погода. На більшості території нашої держави обійдеться без опадів, проте деяким областям загрожує туман. Температура вдень досягатиме +19 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 28 жовтня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Через це водіям і пішоходам варто бути обачними.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +4...+9 °С;

вдень +11...+16 °С, в південних областях до +19 °С.

Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.