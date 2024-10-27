Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра arrow

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра

27 жовтня 2024 17:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 28 жовтня — Укргідрометцентр попередив про туман
Густий туман у Львові. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується відносно тепла осіння погода. На більшості території нашої держави обійдеться без опадів, проте деяким областям загрожує туман. Температура вдень досягатиме +19 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 28 жовтня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Через це водіям і пішоходам варто бути обачними.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С;
  • вдень +11...+16 °С, в південних областях до +19 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.

Україна Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні туман

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:36 Лубінець відреагував на розстріл цивільних у Селидовому

18:17 Здають подобово — який вигляд має найдорожчий будинок в Одесі

17:54 Міськрада Києва попередила про перекриття важливої вулиці

17:53 На Одещині цього року всиновили близько ста дітей

17:48 Єрмак відповів, чи боїться Україна перемоги Трампа на виборах США

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:48 Буткевич зізнався, що Полісся — це бізнес-проєкт

17:31 Суд Києва скасував історико-архітектурний план Львова, — Садовий

17:25 Рух трасою Одеса-Рені ускладнений через затори

17:24 У Третій штурмовій показали ефектне знищення окупантів

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра

18:36 Лубінець відреагував на розстріл цивільних у Селидовому

18:17 Здають подобово — який вигляд має найдорожчий будинок в Одесі

17:54 Міськрада Києва попередила про перекриття важливої вулиці

17:53 На Одещині цього року всиновили близько ста дітей

17:48 Єрмак відповів, чи боїться Україна перемоги Трампа на виборах США

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:48 Буткевич зізнався, що Полісся — це бізнес-проєкт

17:31 Суд Києва скасував історико-архітектурний план Львова, — Садовий

17:25 Рух трасою Одеса-Рені ускладнений через затори

17:24 У Третій штурмовій показали ефектне знищення окупантів

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні