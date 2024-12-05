Прогноз погоды в Украине 5 декабря — Николая ожидаются морозы.

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 6 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей возможен мокрый снег и дождь. В некоторых регионах температура воздуха упадет до -9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 декабря

В Украине облачно. Ночью на Левобережье, днем на всей территории, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами гололедица, на дорогах гололедица. В Карпатах небольшой снег.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в течение суток -3...+2 °С (в южной части днем +2...+7 °С).

в Карпатах ночью -4...-9 °С, днем 0...-5 °С.

Погода в Украине 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 6 декабря

В столице облачная погода. Ночью можно не опасаться существенных осадков. Днем небольшой мокрый снег.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью и днем от -3...+2 °С;

в Киеве в течение суток 0...-2 °С.

Погода в Киевской области 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.

Также мы сообщали, что, по словам синоптика Игоря Кибальчича, со 2 по 8 декабря антициклон обусловит сухую погоду в Украине. Однако во второй половине все же возможны небольшие осадки в виде снега.