Прогноз погоди в Україні 5 грудня — на Миколая очікуються морози

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 6 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей можливий мокрий сніг і дощ. В деяких регіонах температура повітря впаде до -9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 грудня

В Україні буде хмарно. Вночі на Лівобережжі, вдень в по всій території, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. В Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Карпатах невеликий сніг.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

протягом доби -3...+2 °С (у південній частині вдень +2...+7 °С).

у Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 6 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 6 грудня

У столиці буде хмарна погода. Вночі можна не остерігатися істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі та вдень від -3...+2 °С;

у Києві протягом доби 0...-2 °С.

Погода на Київщині 6 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.

Також ми повідомляли, що за словами синоптика Ігоря Кібальчича, з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні. Однак у другій половині все ж таки можливі невеликі опади у вигляді снігу.