Прогноз погоди в Україні на завтра 4 грудня від Укргідрометцентру

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 4 грудня, буде хмарною. Місцями очікується туман та похолодання до -10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 4 грудня

Синоптики зазначають, що зранку та вночі на заході та північному сході місцями туман.

Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі очікується -5...0 °С, вдень -2...+3 °С. У південних та західних областях вночі близько 0 °С. Вдень буде 0...+5 °С, в Криму до +9 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, а вдень — 0 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в країні істотних опадів не очікується. Однак вона попередила про тумани.

Також у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.