Прогноз погоды в Украине на завтра 4 декабря от Укргидрометцентра

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 4 декабря, будет облачной. Местами ожидается туман и похолодание до -10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 4 декабря

Синоптики отмечают, что утром и ночью на западе и северо-востоке местами туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря.

Температура воздуха ночью ожидается -5...0 °С, днем -2...+3 °С. В южных и западных областях ночью около 0 °С. Днем будет 0...+5 °С, в Крыму до +9 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, а днем — 0 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в стране существенных осадков не ожидается.

Также во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.