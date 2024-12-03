Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 4 грудня

Небезпека на дорогах і не тільки — Діденко попередила українців
В Україні у середу, 4 грудня, погодні умови не дуже зміняться. Істотних опадів не очікується, а температура повітря становитиме +2...+10 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 4 грудня
Так, значних опадів завтра не очікується, однак будуть тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Вітер прогнозують не сильний, південно-східного напрямку.
Вночі температура повітря становитиме -4...0 °C, а вдень — -2...+4 °C. У Криму +4...+6 °C, а на півдні півострова навіть до +6...+10 °C.
Погода у Києві 4 грудня
У Києві завтра день пройде без істотних опадів. Вночі очікується -3...-1 °С, вдень — близько 0 °С.
Нагадаємо, сьогодні в Україні не очікується магнітних бур. Водночас на Сонці сталося п'ять спалахів.
А в Укргідрометцентрі повідомляли, що сьогодні в областях буде хмарно з проясненнями, без опадів.
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