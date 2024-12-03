Прогноз магнітних бур на сьогодні, 3 грудня

Дівчина має головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у вівторок, 3 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи не мають сильного впливу на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 3 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 31.

Хлопець має головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Вплив магнітних бур на здоров'я

Аби захистити своє здоров’я від негативного впливу та покращити самопочуття, варто дотримуватися цих рекомендацій:

знизьте рівень стресу;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується туман та хмарна погода. Також синоптики прогнозують морози в деяких областях.

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