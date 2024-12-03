Прогноз магнітних бур на сьогодні, 3 грудня

На Сонці сталося п'ять спалахів — що загрожує метеозалежним
На Землі у вівторок, 3 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 грудня
Протягом останньої доби на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи не мають сильного впливу на Землю.
Сьогодні геомагнітне поле спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 3 грудня
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 31.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Аби захистити своє здоров’я від негативного впливу та покращити самопочуття, варто дотримуватися цих рекомендацій:
- знизьте рівень стресу;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується туман та хмарна погода. Також синоптики прогнозують морози в деяких областях.
А в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку на заході України.
Читайте Новини.LIVE!