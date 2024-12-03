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Очікуються тумани і морози — прогноз погоди на сьогодні

3 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 3 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Хлопець та дівчина біля води у туманну погоду. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями буде туман.

Про це у понеділок, 2 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0...-5 °С, в Карпатах до -9 С°. Вдень очікується -2...+3 °С, на заході та півдні країни +1...+6 °С.

Очікуються тумани і морози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 3 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області становитиме вночі 0...-5 °С, вдень від -2...+3 °С.

Тим часом у Києві вночі буде -1...-3 °С, вдень 0...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок 3 грудня, погода практично повсюди буде без опадів, хіба що періодично з туманами.

Температура повітря цієї ночі в Україні очікується 0...-4 °С, вдень від -2...+3 °С. У південній частині та в західних областях +1...+6 °С.

У Києві теж буде без опадів. Вночі очікується 0...-2 °С, вдень 0...+2 °С.

Надалі погода в Україні особливо не зміниться. Трохи потеплішає з 7 по 10 грудня.

Нагадаємо, що погода у місті Харків та в Харківській області сьогодні буде з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про морози протягом доби.

Також ми повідомляли, що за словами синоптика Ігоря Кібальчича, з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні. Однак у другій половині все ж таки можливі невеликі опади у вигляді снігу. Вітер буде слабким, а місцями будуть утворюватися тумани та паморозь.

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