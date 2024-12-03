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Ожидаются туманы и морозы — прогноз погоды на сегодня

3 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине во вторник, 3 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Парень и девушка возле воды в туманную погоду. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 3 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман.

Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит 0...-5 °С, в Карпатах до -9 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, на западе и юге страны +1...+6 °С.

Ожидаются туманы и морозы — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 3 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура в области будет ночью 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет -1...-3 °С, днем 0...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 3 декабря, погода практически повсюду будет без осадков, разве что периодически с туманами.

Температура воздуха этой ночью в Украине ожидается 0...-4 °С, днем от -2...+3 °С. В южной части и западных областях +1...+6 °С.

В Киеве тоже будет без осадков. Ночью ожидается 0...-2 °С, днем 0...+2 °С.

В дальнейшем погода в Украине особо не изменится. Немного потеплеет с 7 по 10 декабря.

Напомним, что погода в Харькове и Харьковской области сегодня будет с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о морозах в течение суток.

Также мы сообщали, что по словам синоптика Игоря Кибальчича, со 2 по 8 декабря антициклон обусловит сухую погоду в Украине. Однако во второй половине все же возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер будет слабым, а местами будут образовываться туманы и изморозь.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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