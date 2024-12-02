Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Низька сонячна активність — що чекати від магнітних бур сьогодні arrow

Низька сонячна активність — що чекати від магнітних бур сьогодні

2 грудня 2024 11:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 2 грудня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у понеділок, 2 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 2 грудня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не  впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Чому болить голова під час магнітних бур
Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 2 грудня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 35.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Для метеозалежних людей магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я, тому краще дотримуватися таких порад:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, за словами синоптиків, з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні. 

А у другій половині місяця в областях прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

погода космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:30 ТЦК не відповідає на лист-запит — як діяти та куди звертатися

12:29 Телефонний жарт ціною життя — мешканцю Одещини загрожує тюрма

12:24 Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

12:04 Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:59 У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

11:45 У Грузії під час протестів силовики затримали політика — відео

11:36 Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

11:32 Як отримати лікарняний без візиту до лікаря — інструкція

11:21 Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири

12:30 ТЦК не відповідає на лист-запит — як діяти та куди звертатися

12:29 Телефонний жарт ціною життя — мешканцю Одещини загрожує тюрма

12:24 Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

12:04 Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму — деталі

11:59 У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:45 У Грузії під час протестів силовики затримали політика — відео

11:36 Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

11:32 Як отримати лікарняний без візиту до лікаря — інструкція

11:21 Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири

11:19 Низька сонячна активність — що чекати від магнітних бур сьогодні

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету