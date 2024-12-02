Прогноз магнітних бур на сьогодні, 2 грудня

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у понеділок, 2 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 грудня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 2 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 35.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Для метеозалежних людей магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я, тому краще дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, за словами синоптиків, з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні.

А у другій половині місяця в областях прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.