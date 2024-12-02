Прогноз магнитных бурь на сегодня, 2 декабря

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в понедельник, 2 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 декабря

За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 2 декабря

возможность малого геомагнитного шторма —5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 35.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Для метеозависимых людей магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье, поэтому лучше следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, по словам синоптиков, со 2 по 8 декабря антициклон обусловит сухую погоду в Украине.

А во второй половине месяца в областях прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.