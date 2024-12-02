Прогноз погоди в Україні на завтра 3 грудня від Укргідрометцентру

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 грудня, очікується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про туман у західних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня

Завтра по всій території країни опадів не передбачається, однак зранку та вночі у західних областях місцями туман.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -5...0 °С, у Карпатах до -9 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, а на заході та півдні — +1...+6 °С.

Нагадаємо, з 2 по 8 грудня антициклон забезпечить суху погоду в Україні. Однак у другій половині тижня ймовірні незначні опади, переважно сніг.

Також синоптики прогнозують, що у другій декаді місяця атмосферні фронти принесуть більше опадів.