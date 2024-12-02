Прогноз погоды в Украине на завтра 3 декабря от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр предупредил об опасности в некоторых областях
Погода в Украине завтра, 3 декабря, ожидается облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане в западных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря
Завтра по всей территории страны осадков не ожидается, однако утром и ночью в западных областях местами туман.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -5...0 °С, в Карпатах до -9 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а на западе и юге — +1...+6 °С.
Напомним, со 2 по 8 декабря антициклон обеспечит сухую погоду в Украине. Однако во второй половине недели возможны небольшие осадки, преимущественно снег.
Также синоптики прогнозируют, что во второй декаде месяца атмосферные фронты принесут больше осадков.
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