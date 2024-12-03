Прогноз магнитных бурь на сегодня, 3 декабря

На Солнце произошло пять вспышек — что грозит метеозависимым
На Земле во вторник, 3 декабря, не ожидается магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 декабря
За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю.
Сегодня геомагнитное поле спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 3 декабря
- возможность малого геомагнитного шторма —5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 31.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия и улучшить самочувствие, следует придерживаться этих рекомендаций:
- снизьте уровень стресса;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ.
Напомним, сегодня в Украине ожидается туман и облачная погода. Также синоптики прогнозируют морозы в некоторых областях.
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