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На Солнце произошло пять вспышек — что грозит метеозависимым

3 декабря 2024 11:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 3 декабря
У девушки головная боль. Иллюстративное фото: depositphotos
Светлана Силенко - Редактор

На Земле во вторник, 3 декабря, не ожидается магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю.

Сегодня геомагнитное поле спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 3 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма —5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 31.
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У парня головная боль. Иллюстративное фото: Pexels

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия и улучшить самочувствие, следует придерживаться этих рекомендаций:

  • снизьте уровень стресса;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, сегодня в Украине ожидается туман и облачная погода. Также синоптики прогнозируют морозы в некоторых областях.

В Укргидрометцентре предупредили об опасности на западе Украины.

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