Прогноз магнитных бурь на сегодня, 3 декабря

У девушки головная боль. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле во вторник, 3 декабря, не ожидается магнитных бурь. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 декабря

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают сильного влияния на Землю.

Сегодня геомагнитное поле спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Солнечная активность на 3 декабря

возможность малого геомагнитного шторма —5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 31.

У парня головная боль. Иллюстративное фото: Pexels

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия и улучшить самочувствие, следует придерживаться этих рекомендаций:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, сегодня в Украине ожидается туман и облачная погода. Также синоптики прогнозируют морозы в некоторых областях.

В Укргидрометцентре предупредили об опасности на западе Украины.